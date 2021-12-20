Samanyolu Haber /Gündem / Boris Johnson inkar etmişti: Tam kapanma döneminde toplantı fotoğrafı ortaya çıktı /20 Aralık 2021 12:17

Boris Johnson inkar etmişti: Tam kapanma döneminde toplantı fotoğrafı ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, ülkede tam kapanmanın uygulandığı Mayıs ayı ortasında karantina sırasında başbanlık konutunun bahçesinde eşi ve 17 personeliyle birlikte şarap içerken ve peynir yerken göründüğü bir fotoğrafı ortayı çıktı. Fotoğraftaki kimsenin sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması, ülkede büyük eleştirilere yol açtı. İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, olayı "İngiliz kamuoyunun yüzüne atılan bir tokat" olarak tanımladı.

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The Guardian’ın bildirdiğine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina sırasında Downing Street bahçesinde eşi ve 17'ye kadar personeliyle birlikte şarap içip pizza yerken görüntülendi. Başbakanlık Ofisi (10 Numara) tarafından yapılan açıklamada, fotoğrafın bir çalışma toplantısını gösterdiği belirtildi.  

İNKARIN ARDINDAN PAYLAŞILDI
Yeni fotoğraf, 15 Mayıs 2020 Cuma günü binanın içinde ve dışında şarap, peynirli ve pizzalı bir sosyal etkinlik olduğunu 10 numaranın geçen hafta inkar etmesinin ardından The Guardian ile paylaşıldı. Johnson'ın sözcüsü ise Downing Street personelinin öğleden sonra ve akşam bahçede çalıştığını söyledi.

FOTOĞRAFTA SOSYAL MESEFE VE MASKE KURALINA UYULMADIĞI GÖRÜLDÜ
Ancak, İngiltere’de sıkı karantina uygulamalarının olduğu bir dönemde çekilen fotoğraf, ülkede Başbakan Johnson’a yönelik eleştirilere yol açtı. Söz konusu karede,Downing Caddesi'ndeki teras ve çimenlikte 19 kişinin gruplar halinde toplandığı, Başbakan da dahil olmak üzere kimsenin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

O zamanlar haneler arasındaki sosyal kaynaşma, yalnızca dışarıda ve en az 2 metre mesafede buluşabilen iki kişiyle sınırlıydı. İşyerlerinde yüz yüze toplantıların yalnızca “kesinlikle gerekli ise” yapılması gerektiği belirtilmişti.

"KAMUOYUNUN YÜZÜNE ATILAN BİR TOKAT"
İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, fotoğrafı  "İngiliz kamuoyunun yüzüne atılan bir tokat" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

 "Başbakan, geri kalanı için koyduğu kurallara hiç saygı duymadığını sürekli olarak bize gösteriyor.Geri kalanımız günde bir kez zar zor yürüyüşe çıkarken, 10 Numara’da akşamın geç saatlerine kadar içki içilip parti yapılıyordu”.
Bununla birlikte, The Guardian ile paylaşılan fotoğrafta, yeni doğan bebeklerini tutar gibi görünen Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson, elinde peynir tahtası ve şarapla bir masanın etrafında otururken, memur ve yardımcı olduğuna inanılan iki kişiyle birlikte görülüyor

O DÖNEM İNGİLTERE'DE SIKI ÖNLEMLER UYGULANIYORDU
Geçen hafta 10 Numara,  Johnson'ın akşam 7'de dairesine çekilmeden önce bahçede çalıştığını duyurdu. Ancak, o gün dönemin sağlık bakanı Matt Hancock, 17:00'de bir basın toplantısı düzenleyerek insanları kurallara uymaya ve Mayıs oyunca gruplar halinde sosyalleşmek için güzel havadan yararlanmamaya çağırdı.

O zaman okulların yanı sıra; barlar ve restoranlar da kapalıydı ve sosyal kaynaşma konusunda sıkı kontroller vardı. Daha fazla insanın işyerlerine dönmesine izin verildi. Ancak, Sağlık Bakanlığı, 2 metrelik sosyal mesafeye her zaman uyulması gerektiğini aktardı.


Diğer taraftan, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yalanlamasına rağmen geçen yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) yasakları ihlal edilerek Başbakanlık'ta parti düzenlenmesine ilişkin bir video ortaya çıkmıştı. Muhalefet ve yakınlarını Covid-19  nedeniyle kaybedenler Johnson ve ekibine tepki göstermişti.
ITV tarafından elde edilen videoda, 10 Numara personellerinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görülmüştü. 

Ancak, Londra Polis Teşkilatı, geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları sürerken yapılan ve Başbakan Boris Johnson'ın sözcülerinden Allegra Stratton'un istifa etmesine neden olan partiyle ilgili yeterli kanıt olmadığı için soruşturma açılmayacağını duyurdu.





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