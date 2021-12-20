Boris Johnson inkar etmişti: Tam kapanma döneminde toplantı fotoğrafı ortaya çıktı

İNKARIN ARDINDAN PAYLAŞILDI

Yeni fotoğraf, 15 Mayıs 2020 Cuma günü binanın içinde ve dışında şarap, peynirli ve pizzalı bir sosyal etkinlik olduğunu 10 numaranın geçen hafta inkar etmesinin ardından The Guardian ile paylaşıldı. Johnson'ın sözcüsü ise Downing Street personelinin öğleden sonra ve akşam bahçede çalıştığını söyledi.

FOTOĞRAFTA SOSYAL MESEFE VE MASKE KURALINA UYULMADIĞI GÖRÜLDÜ

Ancak, İngiltere’de sıkı karantina uygulamalarının olduğu bir dönemde çekilen fotoğraf, ülkede Başbakan Johnson’a yönelik eleştirilere yol açtı. Söz konusu karede,Downing Caddesi'ndeki teras ve çimenlikte 19 kişinin gruplar halinde toplandığı, Başbakan da dahil olmak üzere kimsenin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.





O zamanlar haneler arasındaki sosyal kaynaşma, yalnızca dışarıda ve en az 2 metre mesafede buluşabilen iki kişiyle sınırlıydı. İşyerlerinde yüz yüze toplantıların yalnızca “kesinlikle gerekli ise” yapılması gerektiği belirtilmişti.





