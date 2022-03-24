Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan’da maske zorunluluğu kaldırıldı /24 Mart 2022 18:36

Kazakistan’da maske zorunluluğu kaldırıldı

Kazakistan, ülkede maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

SHABER3.COM

Günlük vaka sayılarında önemli ölçüde azalmanın kaydedildiği ülkede karantina tedbirleri gevşetilmeye devam etti.

Kazakistan’ın Covid-19’u Önleme Komisyonunca yayımlanan yeni genelgeyle kapalı alanlarda dahil maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Hastane ve sağlık merkezlerinde ise hem personel hem ziyaretçi için maske rejimi uygulanmaya devam edecek.

Bunun yanı sıra üniversiteler dahil tüm okullar sınıflarda eğitime dönecek.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 5 eyalette 12 kişide Kovid-19 tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 304 bin olarak kaydedildi.

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