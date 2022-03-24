Samanyolu Haber /Dünya / Stoltenberg’in görevi süresi 2023’e kadar uzatıldı /24 Mart 2022 18:33

Stoltenberg’in görevi süresi 2023’e kadar uzatıldı

NATO’dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresinin 30 Eylül 2023’e kadar uzatıldığı belirtildi. Stoltenberg karardan onur duyduğunu ifade etti.

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NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresinin 30 Eylül 2023’e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “NATO müttefikleri bugün (24 Mart 2022), Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in görev süresini 30 Eylül 2023’e kadar bir yıl daha uzatmayı kabul etti. Müttefikler, özellikle uluslararası güvenlik açısından bu kritik zamanda, liderliği ve bağlılığı için Genel Sekretere teşekkür ettiler” denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair yaptığı açıklamada, görev süresinin uzatılması kararından onur duyduğunu belirterek, “NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının, Genel Sekreter olarak görev süremi 30 Eylül 2023'e kadar uzatma kararından onur duydum. Bir neslin karşılaştığı en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken, ittifakımızı güçlü ve insanlarımızı güvende tutmak için birleşmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.
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