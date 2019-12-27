Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan’da uçak kazası! Yolcu uçağı evlerin üstüne düştü /27 Aralık 2019 09:55

Kazakistan’da uçak kazası! Yolcu uçağı evlerin üstüne düştü

Alınan son dakika haberine göre Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağının, Almata Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. İlk belirlemelere göre uçak kazasında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

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Uçağın içinde 95 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Havalimanından yapılan açıklamaya göre kazadan kurtulanlar oldu. Reuters haber ajansının aktardığına göre kazada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel saate göre 7.22 sularında meydana gelen kazada Nursultan'a gitmekte olan Fokker 100 tipi uçağın irtifa kaybetmeye başladığı ve iki katlı bir binaya çarptığı ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Reuters muhabiri bölgede yoğun sis olduğunu bildirdi. Kazanın nedenini belirlemek için özel bir komisyon kurulacak. 

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kazayla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.




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