Kazakistan’da uçak kazası! Yolcu uçağı evlerin üstüne düştü

Uçağın içinde 95 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Havalimanından yapılan açıklamaya göre kazadan kurtulanlar oldu. Reuters haber ajansının aktardığına göre kazada en az 15 kişi hayatını kaybetti.





Yerel saate göre 7.22 sularında meydana gelen kazada Nursultan'a gitmekte olan Fokker 100 tipi uçağın irtifa kaybetmeye başladığı ve iki katlı bir binaya çarptığı ifade edildi.





Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Reuters muhabiri bölgede yoğun sis olduğunu bildirdi. Kazanın nedenini belirlemek için özel bir komisyon kurulacak.





Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, kazayla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.















