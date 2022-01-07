Kazakistan'da olaylar yatıştı: Hayat normale dönüyor

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Türkiye Kazakistan’ın yanında olduğunu, her türlü teknik, bilgi ve tecrübe açısından destek olacağı söyledi” derken, “Kazakistan’da uyarılara uymayan terör mensuplarına karşı operasyonlar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin açıklamalarından diğer satır başları:





“Rus askerleri diye bir tanım yok, Cumhurbaşkanı kendisinin kurucu üyesi olduğu kolektif güvenlik anlaşma teşkilatından yardım istedi. Teşkilatın amacı üye ülkelere terör durumlarında destek olmak. Bu teşkilat ilk defa Kazakistan’a destek oluyor. Büyük kısmı Rusya ama diğer ülkeler de destek gönderiyor. Yaklaşık 2 bin 500 barış gücü gelecek”





“Barış gücü askerleri bu durum sonrası ülkelerine dönecek. Kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Teşkilatın açıklamasında da barış gücü Kazakistan’ın istediği tarihte geri çekileceğini ve en kısa sürede geri dönme süresi olacağını açıkladı. Bu aylık ya da haftalık da olabilir, duruma bağlı. Devlet anayasal düzeni sağlama konusunda emin adımlarla ilerliyor”