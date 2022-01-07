Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan'da olaylar yatıştı: Hayat normale dönüyor /07 Ocak 2022 11:53

Kazakistan'da olaylar yatıştı: Hayat normale dönüyor

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki olaylara ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu. Saparbekuly, "Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen sağlandı" dedi. Büyükelçi, "Türk vatandaşlarının güvenliği ile ilgili problem yok" diye konuştu.

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Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki olaylara ilişkin NTV'de açıklamalar yaptı. 

Abzal Saparbekuly, "Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen sağlandı" derken, "Türk vatandaşlarının güvenliği ile ilgili problem yok" ifadelerini kullandı. 

Büyükelçi Saparbekuly, "Ülkedeki tüm havalimanları da devlet kontrolü altında" derken, "2 bin 500'e yakın barış gücü askeri ülkede olacak" şeklinde konuştu. 

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Türkiye Kazakistan’ın yanında olduğunu, her türlü teknik, bilgi ve tecrübe açısından destek olacağı söyledi” derken, “Kazakistan’da uyarılara uymayan terör mensuplarına karşı operasyonlar devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin açıklamalarından diğer satır başları:

“Rus askerleri diye bir tanım yok, Cumhurbaşkanı kendisinin kurucu üyesi olduğu kolektif güvenlik anlaşma teşkilatından yardım istedi. Teşkilatın amacı üye ülkelere terör durumlarında destek olmak. Bu teşkilat ilk defa Kazakistan’a destek oluyor. Büyük kısmı Rusya ama diğer ülkeler de destek gönderiyor. Yaklaşık 2 bin 500 barış gücü gelecek”

“Barış gücü askerleri bu durum sonrası ülkelerine dönecek. Kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Teşkilatın açıklamasında da barış gücü Kazakistan’ın istediği tarihte geri çekileceğini ve en kısa sürede geri dönme süresi olacağını açıkladı. Bu aylık ya da haftalık da olabilir, duruma bağlı. Devlet anayasal düzeni sağlama konusunda emin adımlarla ilerliyor”
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