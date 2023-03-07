Kazakistan'dan Rusya'ya ihracat %25 arttı

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Krasnoyarsk Ekonomi Formuna Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı’ından üst seviye heyet katıldı. Kazak yetkililerin basına verdikleri demeçte, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyele sahip olduğunu, çalışmaların sonuçlarının şimdiden görülebildiğini ve Kazakistan'dan yapılan ihracatın önemli artışın bunun kanıtı olduğunu söylediler.





Yakın zamanda Astana’nın politik bir yansıması olarak Rusya'daki Kazak ticaret ofisi kapatılmıştı. O zaman bazı medya organları bu karar hakkında olumsuz varsayımlar dile getirmişti. Ancak Krasnoyarsk formunda, söz konusu devlet şirketi QazTrade'in açıkladığı veriler iki ülke arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkilenmediğini gösteriyor.





Özellikle Ukrayna savaşı sonrası iki ülke arasındaki ticari bağlar giderek güçleniyor. Bu hafta, Kazakistan Parlamentosu AvrasyaEkonomi Birliği’indeki karar alınan yeni değişiklikleri onayladı. Böylece Rusya'daki özel ekonomik bölgelere ihraç edilen mallar KDV'den muaf tutulacak ve karşılıklı ticarete olan ilginin daha da artmasına katkıda bulunacaktır.