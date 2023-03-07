Reuters Kılıçdaroğlu'nu yazdı: 'Erdoğan saltanatını sona erdirmek için tarihi fırsat'

Millet İttifakı, 2023 genel seçimlerinde yarışacak adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. Reuters haber ajansı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Muhalefet lideri, Erdoğan'ın gölgesinden sıyrılmaya çalışıyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.







Reuters, söz konusu değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:







"Kariyeri boyunca Erdoğan'ın gölgesinde kalan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tekrarlanan seçim yenilgileri ve yirmi yıldır siyasete hakim olan Erdoğan'ın kendisini küçümsemesinden sonra artık zamanının geldiğine inanıyor..."





Değerlendirmede, Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasından kısa bir süre önce, 6'lı masanın "72 saatlik bir siyasi dram" yaşadığı kaydedildi.





Reuters'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları bir formülle krizi atlattı.





Yüksek enflasyon ekonomik istikrarsızlık Erdoğan'ın oy kaybetmesine neden olurken, Kılıçdaroğlu'na avantaj sağladı.





Seçim sonucunun, Türkiye'yi kimin yöneteceğinin yanı sıra, Türkiye'nin yönetimini, ekonomisini ve dışişleri politikalarını da belirleyeceğini belirten Reuters, seçimin zorlu geçeceğini ifade etti.





Reuters, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Erdoğan hükümetine yönelik eleştirilerin arttığını, ancak anketlere göre Erdoğan'ın oy oranını büyük ölçüde koruduğunu aktardı ve "Yine de birleşik muhalefet, Erdoğan'a zorluk çıkarabilir" ifadelerine yer verdi.





"YARALARI SARMA ARZUSU..."

Kılıçdaroğlu'nun eski bir ekonomist olduğunu vurgulayan Reuters, enflasyon oranlarının yüzde 85'e çıktığı ekonomik koşullara, alışılmışın dışında politikalar ile müdahale edilmesinin, Türkiye'de döviz çöküşüne yol açtığını söyledi. Bu durumun ise, Kılıçdaroğlu'na "Erdoğan saltanatını sona erdirmek için tarihi bir fırsat" sunduğunu aktardı.





Reuters, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına da "Türkiye'nin geçmişinde yaşanmış eski yaraları sarma arzusundan bahsetti" ifadesiyle değindi.





Reuters ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yeniden şekillendirdiğini şu sözlerle belirtti:





"Kılıçdaroğlu'nun partiyi sessizce reforme ettiği ve Atatürk'ün fikirlerinin katı bir versiyonunu benimseyen katı 'Kemalistleri bir kenara iterek' Avrupa sosyal demokrat değerlerine daha yakın görünen üyeleri desteklediği düşünülüyor."







