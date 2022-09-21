Kazıda 4 bin 500 yıllık ağrı kesici bulundu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle gerçekleştirilen çalışmalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor.



Türkteki, gazetecilere, 1996 yılından beri devam eden Küllüoba kazılarında bu yıl üç alanda çalıştıklarını, bunlardan biri olan mezarlıkta 120'nin üzerinde gömüyle karşılaştıklarını söyledi.



Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki bir kabın içerisinde ilk defa salisilik asit tespit ettiklerini ve bunun ağrı kesicilerde kullanılan bir ham madde olduğunu söyledi.



Türkteki, "Bu madde söğüt ağacının kabuğundan elde ediliyor ve aslında günümüzde de popüler ağrı kesicilerin yapımında kullanılan bir ham madde. Aslında bitkisel ilaçlar her zaman vardı. Ancak bunu ilk defa maddi olarak tespit etmiş olduk" diye konuştu.



Söğüt ağacı kabuğundan elde edilen salisik asit popüler ağrı kesici aspirinin de ham maddesi. Söğüt ağacı kabuğu modern tıbbın babası kabul edilen Hipokrat tarafından da MÖ. 400'lü yıllarda da kullanılıyordu.