Tazmanya adasında 14 balina karaya vurdu

Balinaların neden kıyıya vurduğu bilinmiyor. Bir grup genç erkek balinadan oluşan grubun bir sorunla karşılaşmış olabileceği tahmini yürütülüyor.



Vahşi yaşam biyologları ve bir veteriner olayı araştırmak için görevlendirildi. Eyalet yönetimi havadan da gözlem yapılarak durumun sebebinin araştırılacağını belirtti.



Parklar ve Doğal Yaşamı korumakla görevli kurum, halkı koruma altındaki vahşi doğaya müdahale etmeme konusunda uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada ölü balinalardan parça almanın suç olduğu hatırlatıldı ve halktan mesafeli durmaları istendi.



Tazmanya kıyılarında bu durumun olağandışı olmadığını ifade eden kurum, köpekbalıklarının ölü balina kokusuna gelebileceğini belirterek sörfçüleri ve yüzücüleri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.



İki yıl önce de aynı bölgede 470 uzun yüzgeçli kılavuz balina karaya vurmuş, 111 tanesi bir hafta süren çabalar sonucu kurtarılırken, kalanı ölmüştü. Olay Avustralya'daki en büyük kitlesel balina ölümü olarak tarihe geçmişti.