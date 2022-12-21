Kemal Kılıçdaroğlu: Altı lider birlikteyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 45 Ayda 80 Proje Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.







Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı olarak bir aradayız. Altılı Masa’da, altı lider birlikteyiz. Altı liderin tek hedefi var: Bu ülkeye demokrasiyi getirmek, bu ülkeye huzur getirmek, bu ülkeye barışı getirmek, bu ülkede kucaklaşmayı sağlamak. Ayrılmayı değil kinden arınmayı, öfkeden ayrılmayı, kucaklaşmayı getirmek istiyoruz” dedi.





Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





“ALTI LİDERİN TEK HEDEFİ VAR: BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ GETİRMEK”



Millet İttifakı olarak bir aradayız. Altılı Masa’da, altı lider birlikteyiz. Altı liderin tek hedefi var: Bu ülkeye demokrasiyi getirmek, bu ülkeye huzur getirmek, bu ülkeye barışı getirmek, bu ülkede kucaklaşmayı sağlamak. Ayrılmayı değil kinden arınmayı, öfkeden ayrılmayı, kucaklaşmayı getirmek istiyoruz. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman zaten barış ortamını sağlamış oluruz. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman insanların karnı doyacaktır. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman insanlar, düşüncelerini özgürce ifade edebilecektir. Dolayısıyla işe demokrasiden başladık. Çünkü bizi bir araya getiren temel kavram, demokrasidir. Biz demokrasimizi geliştireceğiz, kaynakları verimli kullanacağız. Demokrasi gelirse arkasından ekonomi gelecek. Arkasından yüksek teknoloji gelecek. Arkasından büyüme gelecek. Arkasından iyi bir eğitim gelecek.





“DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ, ALTILI MASA’DAKİ HER LİDER DÜŞÜNÜYOR”

Araştırdım; gençler neden yurt dışına gitmek istiyorlar? Neden geleceklerini yurt dışında arıyorlar? İki temel argüman var. Bir; gençler özgürlük istiyorlar. ‘Ben tweet attım diye polis gelip sabahın beşinde kapımı çalmasın’ diyorlar. İki; ‘Ben özgürce düşüncelerimi ifade edeyim’ diyorlar. Üç; ‘Sanata meraklıyım’ diyorlar. ‘Sanatı ve kültürü yaşamak istiyorum, hayatımın bir parçası olsun istiyorum’ diyorlar. Bunlar baskı altında. ‘Ben, bu asgari ücretle ne ev ne otomobil alabilirim’ diyorlar. ‘Almanya’ya gitsem, Kanada’ya gitsem asgari ücretle hem ev alıyorum hem otomobil alıyorum. O zaman bu ülke bana ne veriyor?’ O gençlerin tamamına sesleniyorum: Asla umutsuz olmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sinde kimsenin umutsuz olmaya hakkı yok. Düşündüklerinizi, Altılı Masa’daki her lider düşünüyor. Biz, bunların tamamını hayata geçireceğiz.