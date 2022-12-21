Samanyolu Haber /Dünya / Esad’dan yeni af kararı: Türkiye'deki Suriyelileri de kapsıyor /21 Aralık 2022 19:12

Esad’dan yeni af kararı: Türkiye'deki Suriyelileri de kapsıyor

Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar tartışılmaya devam ederken Suriye lideri Esad’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

SHABER3.COM

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede asker kaçaklarına yönelik af ilan edildiğini duyurdu. Esad tarafından imzalanan kararnamede, 3-4 ay içinde askerlik bildiriminde bulunanların hapis cezası almayacağı belirtildi. 

İmzalanan kararnamede, zorunlu askerlik görevinden kaçan ülkedeki kişilerin 3, ülke dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı da ifade edildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, af kararının 21 Aralık'tan öncesini kapsayacağının altı çizildi.

İLK DEĞİL
Oda TV'de yer alan habere göre, Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti. Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu adımın son dönemde Türkiye'den gelen Suriye'yle normalleşme sinyalleriyle aynı döneme denk gelmesi de dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Suriye ile normalleşme adımları konusunda “Siyasette dargınlık olamaz” ifadesini kullanmıştı. 

Erdoğan, geçen hafta da “Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim” diye konuşmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da “Erdoğan’ın Suriye’yi kapsayan üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz” diyerek Moskova’nın konuyla ilgili Şam’la temasta olduğunu duyurmuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esad’dan yeni af kararı: Türkiye'deki Suriyelileri de... Sonraki Haber >>

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:13:31