Samanyolu Haber /Dünya / Putin'den kritik hamle: Asker sayısını artırıyor /21 Aralık 2022 21:31

Putin'den kritik hamle: Asker sayısını artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna yönelik herhangi bir bütçe kısıtlamasının bulunmadığını belirterek "Rusya Savunma Bakanlığından eleştirileri dikkate almak ve zamanında doğru bir şekilde yanıt vermek de dahil olmak üzere tüm sivil girişimlere duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle 2022 yılının faaliyetlerine ilişkin genişletilmiş toplantıya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile katıldı.

Rus hükûmetinin Rus ordusuna destek konusunda herhangi bir sınırlandırma yapmadığını işaret eden Putin, "İlk yardım ekipmanları, gıda, üniformalar, ayakkabılar, başlıklar, kurşun geçirmez yelekler, her şeyin modern ve yüksek kalite olması gerekiyor. Bütçe konusunda hiçbir kısıtlama yok. Hükûmet ordunun istediği her şeyi veriyor" diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Putin, orduya yönelik destek için Rus ekonomisine zarar verilmeyeceğini dile getirerek "Savunma kabiliyetini artırmak adına geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız. Ülkeyi ve ekonomiyi askerileştirmeyeceğiz. Bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyimiz ve ekonominin yapısı bunu gerektirmiyor. Her şeye sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

“İHA’LARIN GELİŞTİRİLMESİ ACİL GÖREV”
Bakanlığın eleştirilere açık olması gerektiğini vurgulayan Putin, "Rusya Savunma Bakanlığından eleştirileri dikkate almak ve zamanında doğru bir şekilde yanıt vermek de dahil olmak üzere tüm sivil girişimlere duyarlı olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Putin, insanların zaman zaman duygusal tepkiler verdiklerini de belirterek "Ancak var olan sorunları örtbas etmeyen, çözüme katkıda bulunmaya çalışanların da mutlaka duyulması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

İnsansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesine özel önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "İHA’ların geliştirilmesi ve bunların kullanımını iyileştirmeye yönelik adımlar acil bir görevdir. Özel askeri operasyondaki tecrübeler, İHA kullanımının neredeyse her yerde yaygınlaştığını ve böyle bir mühimmatın gerekliliğini göstermiştir." dedi.

Putin, "Şeytan-2" olarak da adlandırılan Sarmat kıtalararası balistik füzenin yakın bir zamanda Rus ordusunun envanterine gireceğini sözlerine ekledi.

"RUSYA’NIN 'NÜKLEER ÜÇLEMESİ' YÜKSEK SEVİYEDE"
Şoygu da "Sarmat" kıtalararası balistik füzenin daha önce "başarılı şekilde" denendiğini ve bu füzelerin konuşlandırılması sürecinin başladığını söyledi.

Rusya’nın Hava Stratejik Nükleer Kuvvetlerine "Tu-160M" ve "Tu-95M" tipi savaş uçaklarının dahil edildiğini aktaran Şoygu, "Tsirkon" hipersonik füzesinin seri sevkiyatına başlandığı bilgisini paylaştı.

Rusya’nın "nükleer üçlemesinin" (stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltıları) stratejik caydırıcılığının yüksek seviyede olduğunu dile getiren Şoygu, Stratejik Nükleer Kuvvetlerin hazırlık seviyesinin yüzde 91,3'e çıkarıldığını söyledi.

"2023’TE ÖZEL ASKERİ OPERASYONA DEVAM EDECEĞİZ”
Şoygu, ülkesinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

NATO’nun, Rus sınırlarının yakınlarında askeri potansiyelini güçlendirme, Finlandiya ve İsveç ile genişleme yönündeki girişimleri göz önünde bulundurularak Rusya'nın kuzeybatısında bir askeri birliğin oluşturulmasını kapsayan önlemlerin alınması gerekiyor.

Rus vatandaşlarının askerliğe alınma yaşını 30’a çıkarmayı planladıklarını dile getiren Şoygu, "Moskova" ve "Leningrad" askeri bölgelerinin oluşturulacağını söyledi.

Rusya Hava İndirme Kuvvetleri'nde 2 tümenin kurulacağını aktaran Şoygu, "Rusya Federasyonu’nun güvenliğinin sağlanması ile ilgili sorunları çözmek için ordudaki asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

 Şoygu, "2023 yılı için öncelikli hedefimiz, özel askeri operasyonun devam ettirilmesi ve Rus güçlerinin Dağlık Karabağ ve Suriye’de barış ve istikrarı sağlamasıdır" ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'den kritik hamle: Asker sayısını artırıyor Sonraki Haber >>

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:08:30