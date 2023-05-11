Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in mezarını ziyaret eti.



Kemal Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşlik etti. İki lider yurttaşlardan tarafından alkışlarla karşılandı.



Sessizliklerini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan mezar ziyaretinde açıklama gerçekleştirmedi. Kılıçdaroğlu ve Babacan dua okunmasının ardından mezarlıktan ayrıldı.