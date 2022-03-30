Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması /30 Mart 2022 23:52

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Manisa'daki temasları sırasında İstanbul Sözleşmesi konusuna da değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı iktidarında ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız." ifadelerini kullandı.

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Yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesini konusuna değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  "Millet İttifakı iktidarında ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız." ifadelerini kullandı.

"BİR HAFTA İÇİNDE..."

Evrensel'de yer alan habere göre Manisa'daki ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu ilçesinde kreş ve taziye evi temel atma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı iktidarında ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" dedi.

Törende ilk sözü alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, SMA hastası 1 yaşındaki İrem Nur Çakto'nun destek kampanyasını duyurdu. Belediye Başkanı Akın'ın eşi Sabriye Akın ise elinde "Kadına şiddete hayır" yazılı pankart taşıdı.
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