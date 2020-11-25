Kenan Işık'tan iyi haber

2014'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığı eşi Beril Işık tarafından duyuruldu.







Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor.





Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı; "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.





Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."