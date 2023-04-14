KHK’lı 26 kişi milletvekili adayı oldu: İşte o liste…

OHAL sürecinde Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen aralarında Barış Akademisyenlerinin de olduğu çok sayıda kişi 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’nde muhalefet partilerinden aday oldu.





KHK’lı Platformları Birliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milletvekili adayı olan KHK’lıların listesini paylaştı.









KHK’lı Platformları Birliği Sözcüsü Münir Korkmaz Yeşil Sol Parti’den Adana’da milletvekili adayı olurken, KHK’lı ve Barış Bildirisi İmzacısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın CHP’den İzmir 1. Bölgeden 1.Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. 27 yıldır sürdürdüğü hekimlik mesleğinden bir gece yarısı KHK’sı ile ihraç edilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Yeşil Sol Parti’den Kocaeli milletvekili adayı oldu.





İşte o liste:







