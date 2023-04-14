Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı 26 kişi milletvekili adayı oldu: İşte o liste… /14 Nisan 2023 10:42

KHK’lı 26 kişi milletvekili adayı oldu: İşte o liste…

KHK’lı Platformları Birliği milletvekili adayı olan KHK’lıların listesini paylaştı.

SHABER3.COM

OHAL sürecinde Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen aralarında Barış Akademisyenlerinin de olduğu çok sayıda kişi 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’nde muhalefet partilerinden aday oldu.

KHK’lı Platformları Birliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milletvekili adayı olan KHK’lıların listesini paylaştı.


KHK’lı Platformları Birliği Sözcüsü Münir Korkmaz Yeşil Sol Parti’den Adana’da milletvekili adayı olurken, KHK’lı ve Barış Bildirisi İmzacısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın CHP’den İzmir 1. Bölgeden 1.Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. 27 yıldır sürdürdüğü hekimlik mesleğinden bir gece yarısı KHK’sı ile ihraç edilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Yeşil Sol Parti’den Kocaeli milletvekili adayı oldu.

İşte o liste:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK’lı 26 kişi milletvekili adayı oldu: İşte o liste… Sonraki Haber >>

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Pentagon'dan gizli belgeler sızdırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Erdoğan yüzlerce kişinin önünde sunucusunu azarladı

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a

Programın tanıtımına bile tepki var!

Programın tanıtımına bile tepki var!

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

İYİ Parti'den yeni video: AKP'nin çöküş ekonomisi!

Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

Bekir Bozdağ’a Şanlıurfa’da büyük şok

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'

DSP liderini şok eden protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'

Millet İttifakı kazanırsa KHK'lıların durumu ne olacak?

Millet İttifakı kazanırsa KHK'lıların durumu ne olacak?

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:15