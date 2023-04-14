Samanyolu Haber /Gündem / Programın tanıtımı bile büyük tepki topladı: Muharrem İnce sınırları zorluyor! /14 Nisan 2023 10:37

Programın tanıtımı bile büyük tepki topladı: Muharrem İnce sınırları zorluyor!

Muharrem İnce, Babala TV yayınında gelen sorulara sinirlenip sesini yükseltti, salondan tepki geldi: "Biz zaten bundan bıktık, bize bu şekilde davranılmasından bıktık. Bunu değiştirmek istiyoruz."

Programın tanıtımına bile tepki var!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un YouTube Kanalı Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. 

Babala TV'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programın tanıtım videosuna göre İnce, salondan gelen sorulara zaman zaman sinirlenince tansiyon da yükseldi. 

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan'ın eşinin Kolin İnşaat yönetici olmasıyla ilgili bir soru üzerine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in adaylığını örnek gösteren İnce sesini yükseltince salondaki izleyiciler tepki gösterdi. 

İnce'yi protesto eden katılımcılar "özür dileme" çağrısı yaptı. 

Dinleyicilerden bir genç ise "Biz zaten bundan bıktık, bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir bize böyle hitap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün, şu an bu durumdaysanız, yarın iktidara geldiğinizde çok merak ediyorum" diyerek Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. 


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