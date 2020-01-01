Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru Bilişim Suçları Savcısı’ndan HSK’ya Bylock teklifi: Güvendiğin 3 savcını al TV’ye çıkalım /01 Ocak 2020 16:53

KHK mağduru Bilişim Suçları Savcısı’ndan HSK’ya Bylock teklifi: Güvendiğin 3 savcını al TV’ye çıkalım

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç Bilişim Suçları Savcısı Mehmet Bakır Özkan, Mor Beyin ve Bylock açıklaması yapan Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz’a meydan okudu.

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Bylock kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen 54 hakim ve savcının GSM numaralarının Mor Beyin listesinde yer aldığını belirten Yılmaz, “Bu listede yer alan ve hakkında 'Bylock' kullanımı dışında başkaca delil bulunmayan ama hakkındaki 'İhraç' kararı kesinleşmiş 8 hâkim-savcı Danıştay’da açtıkları dava süreci beklenmeksizin HSK Genel Kurulunca ihraç kararı kaldırılarak göreve iade edilmiştir.” dedi. 

Yılmaz daha öncede bu isimlerden, hakkında ihraç kararı kesinleşmemiş 10 kişinin 2018’de göreve iade edildiğini hatırlattı.


MOR BEYİN MAĞDURU 36 HAKİM VE SAVCI GERİ DÖNEMEDİ

Geriye kalan ihraç 6 hâkim ve savcının başka GSM hatlarından Bylock programı kullandığı gerekçesiyle göreve iade edilmediğini belirten Yılmaz, “6 kişinin de yapılan Bylock içerik kontrollerinde “ID” numaraları bulunmakla bu programı kullandıkları bilgisine ulaşıldığı, 24 kişi hakkında ise ile iltisak veya irtibatlarına dair ifadeler, Bylock içerikleri ve diğer delillerin bulunduğu anlaşılmakla, bu kişiler yönünden Genel Kurulca yeniden bir değerlendirme yapılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

KORKMAYIN SİLAHSIZ OLACAĞIM

Yılmaz’ın ifadeleri torpilli olanlar dönüyor yorumlarına sebep oldu. Yılmaz’a bir tepki de 15 Temmuz 2016 gecesi görevden alınarak tutuklanan Bilişim Suçları Savcısı Mehmet Bakır Özkan’dan geldi. 

Özkan paylaşımında, “Mehmet Yılmaz bylock ile ilgili açıklama yapmış, ben de şu teklifi yapıyorum: ‘Yanınıza bu soruşturmaları yapan en güvendiğiniz üç Savcıyı da alıp, bir canlı yayında Bylock’u benimle tartışmaya var mısınız Mehmet Yılmaz? Korkmayın, silahsız olacağım!” dedi.

15 TEMMUZUN KİLİT İSMİ

HSK Başkanvekili ve 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz 15 Temmuz gecesinin kilit isimlerinden. 

Yılmaz, Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Kelkitlioğlu’na daha darbe devam ederken, “15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 01:00’de 2 bin 740 hâkim ve savcıyı görevden aldık.” demişti.

Kelkitlioğlu’nun gündeme getirdiği ifadeler, HSK’nın darbeyi önceden bildiği yorumlarına sebep olmuştu.


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