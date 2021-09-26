Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı öğretmen çalıştığı ormanda üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti /26 Eylül 2021 12:49

KHK’lı öğretmen çalıştığı ormanda üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti

KHK'lı Din Kültürü öğretmeni Serdar Ton, ormanda üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ton'un ormanda ağaç kesimi işinde çalıştığı belirtildi.

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 150 bin kamu görevlisinden birisi olan Din Kültürü öğretmeni Serdar Ton, üzerine ağaç düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ton’un kamudaki görevinden ihraç edildikten sonra ormanda ağaç kesim işinde çalıştığı belirtildi.

Serdar Ton'un bir arkadaşı tarafından Twitter'dan paylaşılan mesajda, “Bir hesap daha ahirete kaldı. İhraç Din kültürü öğretmeni Serdar Ton (32) hocamız, çalıştığı Orman kesim işinde üzerine ağaç düşmesi sonucu vefat etti. Cenazesi bugün Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde toprağa verildi. Allah rahmet eylesin.” ifadelerine yer verildi.


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