15 Temmuz sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal’in (OHAL) verdiği yetkilerle Tayyip Erdoğan tarafından onlarca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı. 2 yıl süren OHAL döneminde on binlerce kişi görevinden ihraç edildi, gözaltına alındı ve tutuklandı. On binlerce insanın pasaportu iptal edilerek seyahat özgürlükleri engellendi.





Ocak 2020’de yayımlanan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu’na göre, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile 131 bin 922 “tedbir” gerçekleşti. OHAL’de en az 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi, 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı, 3 bin 213 personelin rütbesi alındı.









KHK’larla, savunmaları bile alınmadan işinden atılanlar yıllardır adalet bekliyor. Çeşitli dernekler altında bir araya gelen KHK’lılar zaman zaman sokak eylemleri de gerçekleştiriyor.





ÜLKE AYAĞA KALKAR

Kamuoyunun bazı tanınmış isimleri KHK’lıların bu durumunu sık sık dile getiriyor. Gazeteci yazar Memduh Bayraktar da bu isimlerden biri.





Bayraktar, YouTube kanalından yayınladığı son videosunda KHK’lılara dair önemli tespitlerde bulundu. “KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!” diyen Bayraktar, “Ama tek şartla Tayyip Bey hiçbir işe karışmayacak” ifadelerini kullandı.





KHK’lıların hakkının yendiğini her platformda dile getirdiğini belirten Bayraktar, bu yüzden kendisi için söylenen yakıştırmalara da aldırış etmediğini vurguladı.