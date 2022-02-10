KHK’lılara “terörist” diyen Oktay hakkında Gergerlioğlu'dan suç duyurusu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı bir televizyon kanalında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilenler için “F...’cü, terörist” diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Oktay’ın sözleriyle ‘hakaret’, ‘iftira’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarını işlediğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Şüpheli, görevini kötü kullanarak algı manipülasyonu yapmış, kamuoyu önünde binlerce kişiyi hedef haline getirmiştir” dedi.







BÜYÜK BİR SUÇ İŞLEMİŞTİR

Suç duyurusuna ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KHK ile ihraç edilen insanların hepsine ‘terörist’ diyerek büyük bir suç işlemiştir ve kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Neden? Hakaret, iftira, kin ve düşmanlığı teşvik etmek, bütün bunlardan dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. A Haber’de yayınlanan bir programda KHK ile ihraç edilenlere yargısız infaz yaparak, tahkir ederek, alay ederek, hakaret ederek, iftira ederek ‘terörist’ demiştir. Ben de bir KHK ile ihraç edilen hekimim.





KHK’LILARA YARGISIZ İNFAZ YAPTI

Yüzbinlerce KHK’lı adına bu suç duyurusunu yapıyorum. Yüzbinlerce iftiraya uğrayan, hakarete uğrayan kişiler için bu suç duyurusunu yapıyorum. Hiçbir kimse bulunduğu makam itibariyle kendini sorgulanamaz zannetmesin. Fuat Oktay’a buradan sesleniyorum; yaptığın büyük bir suçtur. Nefret söylemidir, hakarettir, iftiradır. Ben ve yüzbinlerce KHK’lıya yargısız infaz yapıyorsun. Hakaret ediyorsun. Alay ediyorsun. O yüzündeki tahkir edici, hakaret edici ifadelerini kesinlikle kabul etmiyoruz ve hakkında yargısal yollara başvuruyoruz” dedi.





SAVCILAR GEREKEN İŞLEMİ YAPIN, HİÇBİR ZULÜM KARŞILIKSIZ KALMASIN

Şüphelinin kamuoyunda tanınmış olması sebebiyle yapmış olduğu eylemin cezalandırılmasının elzem olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Bu sebeple şüphelinin cezalandırılmasında kamu yararı bulunmaktadır. Savcılara hatırlatıyorum. Hukukçuluğunuzu unutmayın, burada bir suç var, burada bir hakaret var, burada bir iftira var. Hem de tek kişiye değil, yüzbinlerce kişiye, milyonlarca yakınına iftira vardır. Ağır bir suç vardır. Gereken işlemi yapın savcılar. Hiçbir zulüm zerresi karşılıksız kalmasın diye mücadele ediyoruz. Bu dünyada mücadelemiz bunun için” dedi.