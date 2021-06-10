KHK'lı 3 hakim ve savcı için AYM'den hak ihlali kararı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL döneminde çıkarılan KHK'larla mesleklerinden ihraç edilen 3 hakim ve savcının avukatlık yapmalarını engelleyen Adalet Bakanlığı işleminde hak ihlallerine hükmetti.





AYM, hukukçular ile ilgili dosyayı yeniden yargılama yapılması için idare mahkemelerine gönderdi.





Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından baro kayıtları onanan hukukçular için AYM süreci, Adalet Bakanlığı'nın hukukçuların avukatlıklarının iptal edilmesi için açtığı davayla başladı.





Bakanlık, davada hukukçular hakkında Fethullah Gülen yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar olduğunu hatırlattı ve bu sebeple de avukat olarak görev yapmamaları gerektiğini öne sürdü.

Mahkeme, bakanlığın iptal talebine olumlu yanıt verdi ve baro kayıtları iptal edildi. Ardından da üç hukukçu için AYM yolu açıldı.





AYM'ye başvuran iki hukukçu KHK'larla ihraç edilmelerinin ve ceza soruşturması altında bulunmalarının serbest avukatlık mesleğini yapabilmeleri yönünden engel oluşturmadığını savundu.





Buna rağmen Bakanlık tarafından açılan iptal davalarında taleplerinin dikkate alınmadığını belirten hukukçular, söz konusu kararlar nedeniyle özel sektörde dahi çalışmalarının engellendiğini, kendileri ile ailelerinin geçimlerini sağlayabilecek bir işte çalışma haklarının elinden alındığını ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.





Başvuruyu görüşen AYM ise iki hukukçunun adli yardım taleplerini kabul ederek, davalarda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.





AYM ayrıca dosyaları yeniden yargılama yapılması için idare mahkemelerine gönderdi.





Diğer başvuruda ise KHK ile ihraç edilen bir hakimin başvurusu görüldü.





Diğer iki hukukçu gibi benzer bir süreç yaşayan başvuru sahibi, baro kaydının iptal edildiği davada hakkaniyete uygun yargılanma hakkınının ihlal edildiğini iddiasıyla AYM'ye başvurdu.





AYM ise bu iddiayı kabul etti ve hak ihlali kararı vererek dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere idare mahkemesine gönderdi.