KHK'lı polis Mustafa Kabakçıoğlu'nun kemiklerini sızlatacak karar

Türkiye'de cezaevi şartlarını ve insan hakları ihlallerini gündeme taşıyan Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümünde savcılık tepki çeken bir karara imza attı. Hükümlü olarak bulunduğu Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi’nde konulduğu tek kişilik karantina hücresinde bir sandalyede oturur vaziyette cesedi bulunan Mustafa Kabakçıoğlu davasında savcılık takipsizlik kararı verdi.





Gümüşhane Cezaevinde bir sandalyenin üstünde ölü bulunan Mustafa Kabakçıoğlu ile ilgili olarak savcılığı takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.





Son gelişmeyi kamuoyuna duyuran avukat Çiğdem Koç, “İncelenmesini talep ettiğimiz hiçbir hususun dikkate alınmadığı ve hiç bir somut açıklama olmadan tekrarla doldurulmuş bu karara itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.





MUSTAFA KABAKÇIOĞLU KİMDİR?





Mustafa Kabakçıoğlu, hükümlü bulunduğu Gümüşhane Cezaevi’nde 29 Ağustos 2020 tarihinde sabah saatlerinde cesedi bulunan KHK’lı bir komiser yardımcısıydı. Kabakçıoğlu hakkında tutulan savcılık dosyasına giren belgelere göre; tek başına bulunduğu 50 metrekarelik karantina hücresinde, plastik beyaz bir sandalyeye oturur vaziyette ölmüş bedeni bulundu. Gümüşhane Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Mustafa Kabakçıoğlu, 27 Ağustos 2020 tarihinde durumunun kötü olması üzerine hastaneye sevk edilmiş ancak kendisi ‘gitmek istememiş’ti. Kabakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili soru işaretleri, Gümüşhane Savcılığı’nın açıklamasıyla azalmak yerine arttı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı tarafından iki müfettiş, olayın soruşturulması amacıyla görevlendirildi.







NEDEN TUTUKLANMIŞTI?







Mustafa Kabakçıoğlu, Giresun Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı’yken 1 Eylül 2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) dayanılarak mesleğinden ihraç edilen bir polisti. 26 Temmuz 2016’da tutuklanan 44 yaşındaki Kabakçıoğlu’nun ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıp ceza almasının en önemli ‘delili’ ise yine KHK’yla kapatılan ve Bakanlar Kurulu kararıyla yardım faaliyetlerinde bulunan Kimse Yok mu Derneği’ne bağış yapmasıydı. Aleyhinde ‘tanık’ olarak ifade veren yakın bir arkadaşının ifadesi bir de içeriği olmayan ByLock iddiası olan Kabakçıoğlu, 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırılmıştı.