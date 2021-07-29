Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler /29 Temmuz 2021 10:49

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Van gezisi sırasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanına gelen KHK mağduru bir vatandaş, 2,5 yıldır beraat etmesine rağmen işine geri dönemediğini anlattı. Mağdur vatandaş AKP’li siyasetçinin bir yeğeninin kendisinden 150 bin lira istediğini söyledi.

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van gezisi sırasında sokaktaki vatandaşın derdini dinledi. Lütfü Türkkan ile birlikte Van sokaklarında halkla buluşan Akşener, yanına gelen bir KHK’lının kendisini şaşırtan sözlerine kulak verdi.

BENDEN PARA İSTEDİ

5 yıl önce ihraç edildiğini söylen vatandaş, 2,5 yıllık yargılama süreci sonunda beraat etmesine rağmen işine bir türlü dönemediğini anlattı. AKP’li bir siyasetçinin yeğeninin kendisiyle irtibata geçtiğini söyleyen KHK mağduru vatandaş, bu kişinin işine iadesi için 150 bin lira istediğini anlattı.

Meral Akşener KHK mağduru vatandaşın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bilindiği gibi, içinde yargı mensupları, siyasiler ve mafyanın da olduğu ve adına f.borsası denen rüşvet çarkı Türkiye'de etkin. Buna göre bazı etkili kişiler gözaltı tehdidi, serbest bırakılma garantisi ya da işe dönüş gibi vaatlerle mağdurlardan astronomik paralar istiyor, kimi zaman şantaj yoluyla büyük paralar sızdırılıyor.
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KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

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