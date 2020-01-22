KHK mağduruna ev satışı da yasak

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilen F.K.'nin, eşinin üzerine kayıtlı daireyi satamadığı ortaya çıktı. Bayraklı tapu dairesine giden F.K.’ye, "Tapuda risk kararı var" dendiği aktarılıyor.







Durum böyle olunca F.K.’nin evini satın almak isteyen alıcının da kararından vazgeçtiği kaydediliyor.





Gazete Duvar'ın haberine göre F.K., yaşadıklarına tepki göstererek, “Ülkede hukuk olmadığı için bunları yaşıyoruz.” dedi.





BANK ASYA'DAN ÇEKTİĞİ KREDİ İLE EV ALDI





F.K. ve eşi H.K. 2013 yılında Bank Asya’dan kredi çekerek İzmir’de daire satın aldı.





Henüz banka kredisini bitirmeden 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde F.K. ve H.K. çifti hakkında soruşturma açıldı.





H.K., KHK ile ihraç edildi ve cezaevine gönderildi. F.K. ise eşinin tutuklanmasının ardından iki çocuğuna tek başına bakmak zorunda kaldı.





2013’te aldıkları daireyi satıp eşinin tutuklu olduğu şehire yerleşmek istedi. İzmir’deki Ziraat Bankası Çarşı Şubesi, Bank Asya olduğu için ipoteği kaldırıp alıcıya kredi vermeyi kabul etmedi.





F.K. kalan 73 bin liralık borcu diğer bankalardan çekerek bu borcu kapattı. Borç ödendikten sonra tapu üzerindeki ipotek kaldırıldı.





MAHKEME KARARINA RAĞMEN





İpoteğin kaldırılmasının ardından F.K., eşinden satış vekaleti ve mahkemeden "malların üzerinde tedbir kararı yoktur" kararını alıp tapu dairesine tekrar gitti.





Tapu dairesi F.K.’ye eşinin risk grubunda olduğunu söyleyerek satış işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerini iletti. Bu gelişmeler yaşanırken evi satın almak isteyen alıcı da kararından vazgeçti.





F.K. daha sonra iki çocuğunu alıp eşinin tutulduğu kentte kiralık bir dairede yaşamaya başladı.





Evini satamadığı için de çocuklarını okula göndermekte zorluk yaşadığını söyleyen F.K., şunları anlatıyor: “3 aydır bu evimi satmaya çalışıyoruz. Yaşadığım stresten dolayı sağlık durumum da kötüye gitti. Bunu çocuklarıma anlatamıyorum. Ben de eşimin tutuklu olduğu ile yerleştim. Çocuklarım da bizimle birlikte maddi zorluklar yaşıyor. Ülkede hukuk olmadığı için bunları yaşıyoruz.”





GERGERLİOĞLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'A SORDU





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan bu konuda bilgi talebinde bulundu hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi verdi.





Gergerlioğlu, Oktay’a verdiği soru önergesinde "Tapu müdürlüğü sisteminde risk grubunda görülen kişiler kimlerdir?’ diye sordu.





Gergerlioğlu’nun Oktay’a yönelttiği sorular şöyle:





*İzmir Ziraat Bankası Çarşı Şubesi’nin Bank Asya’nın ipotekli olan evi ipoteği kaldırmaz gerekçesiyle kalan borcu kapatıp alıcıya kredi vermeyi kabul etmediği iddiaları doğru mudur?





*Eğer bu iddialar doğruysa Ziraat Bankası’na bu talimat hangi yasa ve kanunlar çerçevesinde verilmiştir?





*F.K. isimli yurttaşın eşine ait olan evi tapu müdürlüğünde vekaletname ile satamadığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa F.K. isimli yurttaş eşine ait olan evi niçin satamamaktadır?





*Tapu müdürlüğü sisteminde cezaevinde olan bir yurttaş risk grubunda olarak mı görülmektedir?





*KHK ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişi daire alış ve satış işlemi yapabilmekte midir?





*Bakanlığınıza iletilmiş bu konuyla ilgili şikâyet var mıdır?





*Eğer iddialar doğruysa daha önce de tarafıma iletilen benzer şikayetler olmasına rağmen bu konu hakkında neden bir çözüm bulunmamıştır?





*Son 4 yılda evini satmak isteyip de satamayan yurttaş sayısı kaçtır?