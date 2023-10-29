Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs’ta muhalefet sokağa indi /29 Ekim 2023 13:04

Kıbrıs’ta muhalefet sokağa indi

Kıbrıs’ta ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ‘Biz Varız‘ yürüyüşü düzenledi; uzun bir dönemin ardından muhalefet sokağa indi.

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Kıbrıs Türk tarihinin iki sembol isminden Rauf R. Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün de eyleme katılması dikkat çekti.

Tufan Erhürman (solda) ve Mehmet Küçük. Fotoğraflar: Yenidüzen Gazetesi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu perde bu akşam yırtıldı, bundan sonra bu halkı görecekler, farklı fikirlerde olabiliriz ama ortaklaştığımız bir nokta var, biz bu ülkeyi seviyoruz” dedi.

Erhürman, ülkeyi yöneten zihniyetin ‘yoksullaşma, yoklaşma ve gençlere göçü dayattığını’ ifade etti: “Hiç kimse halkımızı bu ülkeye hapsedemez.”

Serdar Denktaş da (solda) eylemdeydi.

Kuzey Kıbrıs’ta mevcut ‘UBP-DP-YDP’ koalisyon hükümetinin, AKP’nin müdahalesiyle kurulduğu iddia edilmiş, o dönem, parti kurultayında dört aday arasından en az oyu alan Ünal Üstel’in de yine Türkiye’deki iktidarın talebiyle ‘başbakan‘ olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Mustafa Akıncı – Ersin Tatar’ın yarıştığı son cumhurbaşkanlığı seçiminde de müdahale iddiaları uzun süre tartışılmıştı.
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