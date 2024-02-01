Samanyolu Haber /Dünya / Kiev baharda yeni taarruz hazırlığında /01 Şubat 2024 13:38

Kiev baharda yeni taarruz hazırlığında

Kiev baharda yeni taarruz hazırlığında, Moskova ise hedef genişletiyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Ukrayna ordusunun bahar aylarında yeni bir taaruz harekatı başlatacağını duyurdu.

Rus kuvvetlerinin saldırılarının Kasım 2023'ten bu yana sürdüğünü ve tahminlerine göre 2024 baharında sona ereceğini belirten Ukraynalı İstihbaratçı, bunu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının takip edeceğini söyledi.

Rus ordusunun bazı mevzilerde İlerlemelerinin halen devam ettiğini ancak ilkbaharın başlarında bunun tamamen duracağını ve sıranın kendilerine geleceğini vurguladı.

CNN, Amerikan istihbarat tahminlerine göre Ukrayna'nın, Rus birliklerini Melitopol'den çıkarmak için en az iki yıl içinde büyük bir karşı saldırı başlatmayı planladığını yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rus ordusunun Ukrayna’da ne kadar ileri gideceğini açıkladı. Askerden arındırılmış hattın özel harekât bölgesinin neresinde olacağı sorusuna cevap veren Putin, Ukrayna'daki silahsızlandırılmış bölgenin Rus şehirlerinin bombardımana karşı güvenliğini sağlayacak bir mesafede olması gerektiğini söyledi.

Vladimir Putin, "Bu hat, topraklarımızdan güvenliği sağlayacak kadar uzakta olmalı, yani Ukraynalı yetkililerin barışçıl şehirleri bombalamak için kullandığı, öncelikle yabancı yapımı uzun menzilli bir silahı kastediyorum" dedi.
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