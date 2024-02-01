Samanyolu Haber /Gündem / Putin 12 Şubat'ta Türkiye'ye gidecek /01 Şubat 2024 13:52

Putin 12 Şubat'ta Türkiye'ye gidecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere 12 Şubat tarihinde Türkiye’ye gidecek.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şubat ayında Türkiye’ye yapmayı planladığı resmi ziyarete ilişkin Reuters haber ajansından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Reuters’ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Uzun süredir bir araya gelmeyi bekleyen iki liderin çok sayıda hayati gündemi bulunuyor. Haberde Rus liderin ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği ve ikili ilişkiler, Ukrayna'daki son durum ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Rekora ulaşan ticari ilişkiler başta olmak üzere Ukrayna’dan Filistin’e, Kafkaslar’dan Suriye’ye kadar birikmiş ve çok sayıda önemli gündem var.
Gaz merkezi ve yaptırımların doğurduğu sonuçlar iki ülke arasındaki ticari rakamları uçurdu. 

Doğal gaz merkezi kurulması önemli konulardan bir tanesi. Rusya bu merkez üzerinden Türkiye’ye gaz akışını artırmak istiyor. Buna ilaveten ikili ticaret, Rusya’ya yaptırımların Türkiye üzerinden rahatlatılması, bazı teknolojik ve sanayi ürünleri ithalatı ele alınacak gündemler arasında. Başka bir konu Azerbaycan ve Ermenistan arasında Zengezur Koridoru ve Kafkaslarda son durumlar.
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