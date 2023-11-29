Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’deki stratejik uçak fabrikası füzeyle vuruldu, İHA saldırıları arttı /29 Kasım 2023 00:32

Kiev’deki stratejik uçak fabrikası füzeyle vuruldu, İHA saldırıları arttı

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar kış şartlarından dolayı iki taraf içinde mevcut pozisyonun korunması şekline dönüştü.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Taraflar karşılıklı İHA saldırılarını artırdılar. Rusya’nın başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın kritik altyapılarına çoklu İHA saldırısına misilleme olarak Ukrayna da, Rus şehirlerini ve Kırım’ı hedef aldı.

Rus Hava savunma sistemleri Bryansk'ta 20'den fazla İHA’yı düşürdü. Smolensk, Moskova, Kaluga ve Tula bölgeleri de Ukrayna’nın hedefindeydi. Tula'da bir insansız hava aracının bir apartmanın üst katlarına çarpması sonucu bir vatandaş şarapnel yarası aldı.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın başlangıcından bu yana ilk kez gece saatlerinde Starobeshevskaya Termik Santrali'ne saldırması, Donetsk’in önemli bir kısmının elektriktsiz kalmasına yol açtı. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Uçak fabrikası vuruldu 

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için insansız hava araçları üreten Kiev Julyany havaalanı yakınında bulunan stratejik bir uçak fabrikasına füze saldırısı düzenledi.

Kiev istihbaratına atıfta bulunan, Rus Haber Ajansı RIA Novosti, Kiev'de bulunan askeri hedeflere bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini yazdı. Rus füzelerinin hedefinde sivil havacılık tesisi olarak bilinen Plant 410 vardı. İddialara göre burada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için insansız hava araçları üretiliyordu. Yapılan saldırılarda tesisin büyük zarar gördüğü belirtildi.

Yayınlanan görüntülerde ilk olarak tesisinin yakınlarında Ukrayna hava savunma uçaksavar sistemlerinden ateşlenen füzelerin sesleri duyuluyor, ardından parlak flaşlar görülüyor ve patlama sesleri duyuluyor.

Devlet kuruluşu "Sivil Havacılık Fabrikası 410" uçakların, helikopterlerin ve uçak motorlarının teşhisi, onarımı, bakımı ve modernizasyonu ile uğraşmaktadır ve Ukrayna Hükümeti tarafından önemsenen stratejik işletmeler listesine dahil edilmiştir. Şirket, 2015 yılından bu yana Ukroboronprom askeri devlet şirketinin bir parçasıdır. Bir ay önce benzer şekilde Harkov'daki bir tank fabrikasına füze saldırısı düzenlenmiş, fabrikanın ağır hasar aldığı bildirilmişti.
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