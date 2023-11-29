Samanyolu Haber /Gündem / Rusya cepheleri genişletmek mi istiyor? /29 Kasım 2023 00:28

Rusya cepheleri genişletmek mi istiyor?

Ukrayna Savunma Bakanlığının iddiasına göre, Rusya çatışma hattını genişletmeye çalışıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Bu iddiaya göre Rusya, Ukrayna’nın doğu ve güney bölgelerine geniş çaplı saldırılara hazırlanıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetleri Komutanı Sergey Nayev tarafından ortaya atılan iddiada, Rusya ile çatışmanın ülkenin doğu ve güney bölgelerinin ötesine geçebileceği ihtimalinin olduğu ve Ukrayna ordusunun bu ihtimale karşı yeni savunma hatları oluşturduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu Ortak Kuvvetler Komutanı "Rusya'nın silah üretimini arttırarak ve "müttefiklerinin yardımıyla teknolojik olarak gelişmeye" devam ederek çatışmanın sınırlarını potansiyel olarak genişletmesine hazırlandıklarını" söyledi.

ABC News'e konuşan Nayev, çatışmanın ülkenin doğu ve güney bölgelerinin ötesine geçebileceğini belirterek “Bunun için hazırlanıyoruz. Savunma yapıları inşa ediyoruz, mayınlar döşüyoruz ve güçlerimizi hazırlıyoruz” dedi.

Ukraynalı korgeneral, çatışmanın mevcut aşamasını "kaynak savaşı" olarak nitelendirdi. Ona göre, ortaklardan gelen yardımın kesilmesi Ukrayna'nın savunma kabiliyetine gerçekten darbe vuracak. Ancak Ukraynalı komutan ülkesinin elindekilerle savaşmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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