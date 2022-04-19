Kiev ile Moskova arasında esirler üzerinden restleşme

SBU da Medvedçuk’un videosunu yayınladı





Putin: Yaptırımlar Avrupa'ya zarar veriyor





DW'ningöre, Rusya devlet kanalı, Rus güçlerin elinde esir olan iki İngiliz askere dair bir video yayınladı. Videoda, Shaun Pinner ve Aiden Aslin adlı, Ukrayna için savaşırken esir düştüğü belirtilen iki İngiliz erkek görülüyor. Yayınlanan videoda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a seslenen Pinner ve Aslin, esaretten kurtulup memleketlerine dönebilmeleri için yardım talep ediyor. Pinner ve Aslin, kendilerinin Ukrayna’nın geçen hafta yakalayarak tutukladığı ve Rusya lideri Putin‘e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı oligark Viktor Medvedçuk’a karşı takas edilmelerini öneriyor.İngiliz esirler, Rus tarafının kendilerine iyi muamele yaptığını söylese de her ikisinin de çok yorgun göründüğü ve Aslin’in bir gözünde şişlik ve alnında da yara olduğu dikkat çekti. Aslin’ın üzerindeki T-Shirtte ayrıca aralarında aşırı milliyetçilerin de bulunduğu Ukrayna’nın Azov Taburu amblemi olduğu görüldü.Ukrayna'nın Rusya yanlısı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin Parti üyesi oligark, geçen hafta Ukrayna istihbaratı SBU tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Medvedçuk, 2021 yılından beri vatan hainliği suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle ev hapsinde tutuluyordu. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından kısa süre sonra kayıplara karışmıştı. Medvedçuk, kendi açıklamalarına göre Putin'in küçük kızının vaftiz babası.İngiliz askerlere ait çağrıyı içeren videonun yayınlanmasıyla neredeyse eş zamanlı olarak Ukrayna gizli servisi SBU da Putin'e yakın Ukraynalı Rusya yanlısı oligark Medvedçuk’un görüntülerini yayınladı. Söz konusu videoda Medvedçuk da Rusya lideri Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy'e seslenerek, Mariupol'da etrafı sarılmış siviller ve askerlere karşı takas edilmesi çağrısını yöneltti.Hem İngiliz askerlerin hem de Medvedçuk’un videolarındaki açıklamaların esirlerin özgür iradesiyle mi yoksa baskı altında mı alındığına dair tarafsız kaynaklardan doğrulama yapılamıyor.Bu arada Medvedçuk’un geçen hafta yakalanması sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Moskova’ya seslenmiş, Medvedçuk’a karşılık takas yapmayı teklif etmiş, ancak Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Viktor Medvedçuk’un Rusya vatandaşı olmadığını da gerekçe göstererek takasla ilgilenmediklerini belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün kurmaylarıyla yaptığı oturumda memur ve emekli maaşlarına zam ve sosyal yardımlarda artış yapılması için talimat verdi. Maaşlarının enflasyona uyumlu hale getirilmesini istedi. Enflasyonun yüzde 17,5 olduğunu söyleyen Putin ekonominin istikrarlı olduğunu savundu.Ukrayna'ya açtığı savaşın üzerinden yaklaşık iki ay geçmişken Batı'nın uyguladığı yaptırımları da değerlendiren Putin, yaptırımlar ile ülkesine açılan ekonomik savaşın başarısız olduğunu iddia etti. Putin ayrıca Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımların tersine kendisine zarar verdiğini ve Avrupa’da sorunlarla karşılaşıldığını savundu.Dünya Bankası'nın tahminlerine göre Rusya'da gayri safi yurt içi hasıla yüzde 11,2 oranında küçülecek. Bu da 1994'ten beri kayda geçen en büyük küçülme olacak. Enflasyonun da yüzde 20 civarında olması bekleniyor.