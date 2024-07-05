Kiev ile Moskova arasında Orban diplomasisi

Samanyoluhaber.com - Moskova



Orban’ın asıl amacı, barışı koruma misyonunun bir parçası olarak hem Rusya Başbakanı hem de Devlet Başkanı ile görüşmeler yapmak.



4 Temmuz'da, İngiliz Financial Times gazetesinin kaynakları, Macaristan başbakanının Moskova'ya olası ziyaretini bildirmişti. Orban, geçtiğimiz günlerde Kiev'de Zelenski ile görüşmüştü. Orban, çatışmanın her iki tarafını da dinlemek istiyor.



Viktor Orban 2 Temmuz’da Kiev'e gitti. Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşme sırasında onu barış görüşmelerinden önce ateşkes olasılığını düşünmeye davet etti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi daha sonra Vladimir Zelensky'nin Viktor Orban'ın önerisini dinlediğini ve buna yanıt olarak Kiev'in, ülkenin barış zirveleri düzenleyerek barış için çaba gösterdiği yönündeki tutumunu özetlediğini bildirdi.



Çatışma sırasında ilk kez Kiev'e giden Macaristan Başbakanı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin kendisinin sunduğu ateşkes teklifini pek beğenmediğini, bazı şüpheleri olduğunu söyledi. Orban, "Ateşkes teklifimi pek beğenmedi, bazı şüpheleri var. Ancak bu fikir üzerinde düşünüp düşünmelerini önerdim" dedi.



Bununla bağlantılı olarak Vladimir Putin dün, 4 Temmuz'da, Ukrayna ile anlaşmazlığın arabulucular vastasıyla sona erdirilmesinin pek mümkün olmadığını söyledi.



Macaristan şu anda AB Konseyi Dönem başkanlığını yürütse de, konseyin yönetim başkanı Charles Michel, ülkenin Birlik adına Rusya ile etkileşimde bulunma yetkisinin bulunmadığını söyledi. Avrupa diplomasisi başkanı Josep Borrell ise, AB'nin Rusya Devlet Başkanı ile resmi temas olasılığını dışladığını söyledi.