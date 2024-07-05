Deodorantlar ter kokusuna çözüm mü?

Esra Combak





Yoğun bir iş gününün ardından toplu taşıma aracına bindiğinizde, etrafınızda hissettiğiniz ter kokusu oldukça rahatsız edicidir. Sıcak bir yaz gününde ya da heyecan verici bir spor aktivitesinin ardından, terlemenin doğal ama bazen rahatsız edici bir sonucu olan bu kokuyla hepimiz başa çıkmak zorunda kalabiliyoruz. Bu yüzden sıkıntıya girip söyleniyoruz. Hatta çok önemli bir nimet olduğunu unutabiliyoruz. Biz uyurken bile çalışmaya devam eden terleme mekanizması ömür boyu süren biyolojik bir durumdur.