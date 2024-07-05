Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ağır seçim yenilgisi sonrası istifa etti /05 Temmuz 2024 15:36

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ağır seçim yenilgisi sonrası istifa etti

İngiltere'de dün yapılan genel seçimde hezimete uğrayan Muhazafakar Parti'nin lideri Başbakan Rishi Sunak istifa etti. Rishi Sunak Kral 3. Charles'a istifasını verdi ve eşi Akshata Murty ile Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Başbakanlık konutu önünde yaptığı konuşmada Sunak, "Özür dilerim. Bu iş için elimden geleni yaptım ama siz hükümetin değişmesi gerektiğine dair net bir sinyal gönderdiniz" dedi.

Kısa bir süre sonra Kral 3. Charles'a istifasını sunmak üzere Buckingham Sarayı'na gideceğini söyleyen Sunak, "Öfkenizi ve hayal kırıklığınızı duydum ve bunun sorumluluğunu alıyorum" diye konuştu.

Sunak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa edeceğini belirtti.

"Eşime ve güzel kızlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkeme hizmet edebilmem için yaptıkları fedakarlıklar için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diyen Sunak konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Sizin başbakanınız olmaktan onur duyarak bu görevi bırakıyorum. Bu dünyanın en iyi ülkesi."

Rishi Sunak Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles'a istifasını verdi

Rishi Sunak Kral 3. Charles'a istifasını verdi ve eşi Akshata Murty ile Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı.

İlerleyen dakikalarda İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Buckingham Sarayı'na giderek hükümeti kurma görevini resmi olarak Kral'dan alması bekleniyor.

Starmer'ın İngiltere saatiyle 12.20'de (TSİ 14.20) 10 Downing Street'teki Başbakanlık konutu önünde İngiltere Başbakanı olarak ilk açıklamasını yapması bekleniyor.

Starmer daha sonra kabinesini açıklayacak.
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