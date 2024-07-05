Samanyolu Haber /Dünya / Rus birlikleri Odessa'yı vurdu /05 Temmuz 2024 15:14

Rus birlikleri Odessa'yı vurdu

Güney Ukrayna’nın iki liman şehri Rus roketleri ile vuruldu. Odessa ve İlyiçevsk şehirlerindeki Ukrayna ordu depolarına saldırılar yapıldı. Ayrıca, Odessa havaalanı yakınında patlamalar meydana geldi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Can kaybı belirtilmedi. Rus birliklerinin Odesa bölgesine yönelik füze atışları son aylar yoğunlaştı ve özellikle enerji kaynakları tahrip edildi.

Ukrayna’nın karşı atakları Kırım’I hedef aldı. Füze tehdidi nedeniyle gece boyunca Kırım köprüsü bloke edildi. Zaporozhye bölgesindeki Berdyansk bölgesinde Ukrayna hava hedeflerinin düşürüldüğü bildirildi.

Rostov bölgesinde hava savunma sistemleri gece aktif hale geldi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 10 İHA düşürüldü. Krasnodar Bölgesi’nde Primorsko-Akhtarsk’a düzenlenen İHA saldırısı sonucu 6 kişi hastaneye kaldırıldı ve şehrin önemli bir kısmına elektrik verilmesi aksadı. Olayda 1 çocuk hayatını kaybetti.

Zaporojye Cephesi’nde, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Rabotino ve Nesteryanka bölgelerindeki saldırı eylemleri yoğunlaştı. Ukrayna insansız hava araçları bu bölgede de ciddi bir etken.

Herson istikametinde de çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusunun savunma ve insansız hava araçları üstünlüğü nedeniyle bölgeyi havadan kontrol ediyor.
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