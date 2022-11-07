Samanyolu Haber /Dünya / Kiev'de elektrik ve su krizi: Başkent tahliye edilebilir /07 Kasım 2022 12:45

Kiev'de elektrik ve su krizi: Başkent tahliye edilebilir

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de topyekün bir enerji kesintisine karşı senaryolar ele alınıyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, şehirdekilerin kenti terk etmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

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Rusya ülkenin hayati önemdeki altyapı tesislerini hedef alırken, milyonlarca Ukraynalıya son haftalarda aralıklarla elektrik ve su verilemedi.

BBC Türkçe'nin aktardığı değerlendirmelere göre ülkedeki enerji altyapısını oluşturan tesislerin yüzde 40’ı ya zarar gördü ya da saldırılarda yok edildi.

Enerji dağıtımındaki baskıyı azaltmak ve onarıma imkan vermek için planlı kesintiler uygulanıyor.

Ukrayna Televizyon'una konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kötü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Rusya’yı "soykırım ve terörizmle" suçlayan Kliçko, şehrin karanlığa gömülmesi halinde su ve kanalizasyon sistemlerinin de duracağı uyarısını yaptı.

Vitali Kliçko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i suçlayarak “Bizi öldürmek istiyor. Donmamızı ve topraklarımızı ele geçirebilmek için kaçmak zorunda kalmamızı istiyor” dedi.

Kliçko, kent yetkililerinin ışıkları açık tutmak ve su akışını sağlamak için ‘her şeyi’ yaptıklarını da söyledi.

51 yaşındaki belediye başkanı, olası kötü senaryonun yaşanması halinde, üç milyon şehir sakininin akrabalarına gitmek için hazırlıklı olması gerektiğini de kaydetti.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ ALTYAPIYI KORUMA ALTINA ALIYOR

Şehir genelinde ısıtmalı 1000 toplanma noktası oluşturmak için çalışılıyor.

Kentin güvenliğinin başında olan Roman Tkachuk ise "şehri boşaltma" konuşmalarının henüz yersiz olduğunu savundu.

BBC’ye konuşan 30 yaşındaki iki çocuk babası Dimitro, durumun kötüleşmesi halinde şehri terk etmeye hazırlıklı olduğunu söyledi.

Cenevre Sözleşmesi'ne göre, saldıran konumundaki devletlerin, sivillerin zarar göreceği hedefleri vurmaktan kaçınması gerekiyor.
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