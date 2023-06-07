Samanyolu Haber /Dünya / Kilauea Yanardağı faaliyete geçti /07 Haziran 2023 23:01

Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevinin, Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.

Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau’da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Hawaii’nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.
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