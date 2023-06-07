Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’e kazanarak veda etti /07 Haziran 2023 23:15

Süper Lig’e kazanarak veda etti

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda küme düşen son takım belli oldu. Lige tutunma savaşı veren İstanbulspor ve Giresunspor, sahalarında oynadıkları maçları kazandı. Ancak bir takım küme düşmekten kurtulamadı...

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor’un ardından küme düşen ikinci takım belli oldu. Giresunspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor karşısında 2-0 galip gelse de, İstanbulspor’un Ümraniyespor’u 4-0 mağlup etmesiyle küme düşmekten kurtulamadı.

Ümraniyespor’u Jetmir Topalli (45'), Eduart Rroca (61'), Muammer Sarıkaya (90+1) ve Emeka Eze’nin (90+7') golleriyle 4-0 yenen İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı ve Süper Lig’de kalmayı başardı.

Giresunspor ise, Riad Bajic (17’p) ve Borja Sainz’ın (60') attığı gollerle Antalyaspor’u 2-0 yendi. Ancak İstanbulspor’un galip gelmesi, Giresunspor’un 40 puanla 16. sırada kalmasına ve Süper Lig’e veda etmesine neden oldu.

Öte yandan, Giresunspor forması giyen Borja Sainz, attığı golden sonra formasını kafasına geçirdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Lig’e kazanarak veda etti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:24:01