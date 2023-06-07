Süper Lig’e kazanarak veda etti

Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor’un ardından küme düşen ikinci takım belli oldu. Giresunspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor karşısında 2-0 galip gelse de, İstanbulspor’un Ümraniyespor’u 4-0 mağlup etmesiyle küme düşmekten kurtulamadı.



Ümraniyespor’u Jetmir Topalli (45'), Eduart Rroca (61'), Muammer Sarıkaya (90+1) ve Emeka Eze’nin (90+7') golleriyle 4-0 yenen İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı ve Süper Lig’de kalmayı başardı.



Giresunspor ise, Riad Bajic (17’p) ve Borja Sainz’ın (60') attığı gollerle Antalyaspor’u 2-0 yendi. Ancak İstanbulspor’un galip gelmesi, Giresunspor’un 40 puanla 16. sırada kalmasına ve Süper Lig’e veda etmesine neden oldu.



Öte yandan, Giresunspor forması giyen Borja Sainz, attığı golden sonra formasını kafasına geçirdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.