Kılıçdaroğlu ABD'de

VOA'dan Yıldız Yazıcıoğlu'nungöre, CHP Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak Boston'da VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada ABD’ye icazet almaya gelmediklerini belirtti.CHP Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak VOA Türkçe’nin Kılıçdaroğlu’nun Amerika’ya icazet almaya gittiği yönündeki eleştirilerle ilgili sorusuna yanıt verdi.Öztrak, “Hiç alakası yok, biz buraya yönetimle görüşmeye gelmedik ki” yanıtını verdi.Kılıçdaroğlu programı çerçevesinde Boston ve başkent Washington’da temaslarda bulunacak.Kılıçdaroğlu, ABD’nin başkenti Washington’u en son Aralık 2013’te ziyaret etmiş ve burada farklı sivil toplum kuruluşlarıyla Amerikalı Türkler ile bir araya gelmişti.CHP Genel Başkanı, yeni haftanın ilk gününde, gün boyu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü MIT ve Harvard Üniversitesi'nde temaslarda bulunacak.Temasları çerçevesinde çeşitli etkinliklere katılacak olan Kılıçdaroğlu, öğrencilerle de bir araya gelecek.Kılıçdaroğlu Boston'da Dr. Canan Dağdeviren ve Dr. Kent Larson'ın dışında öğrencilerle görüşecek. Ayrıca Koch Kanser Enstitüsü’nde bir inceleme turu yapacak.Dr. Bob Langer ve Dr. Bilge Yıldız ile de görüşecek, akademisyenler Dr. Mehmet Toner ve Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile bir araya gelecek.Kılıçdaroğlu ayrıca akademisyenlerle akşam yemeğine de katılacak.CHP Genel Başkanı Salı günü Prof. Joel Shulman'la görüştükten sonra başkent Washington'a hareket edecek.CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı vizyonu kapsamında “dünyanın en parlak beyinleriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere ABD’yi ziyaret ettiği” bilgisini paylaştı.CHP, benzer şekilde Washington’da da bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunulacağını da bildirdi.Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin ardından benzer şekilde diğer ülkelere de ziyaretlerde bulunacağı belirtilerek, “Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir. Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.Kılıçdaroğlu’nun temaslarına ilişkin kamuoyuna günlük bilgi verileceği de dile getirildi.