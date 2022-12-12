Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüyerek H.K.G için adalet istedi

Artık siyasal iktidarın, polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken siyasal iktidarın hâlâ ve hâlâ devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edecek bir durum değildir. Devletin kurumlarının çalışması lazım. Devleti yönetemiyorlar. Ne demek ya. İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz ne demek! İki yıldır kimin arkasına sakladınız, kimlerle fotoğraf çektirdiniz, fotoğraf çektirdikleriniz mi bu olayı kapatın diye baskı kuruyorlar? Devlet baskıların altında görev yapamaz. Adalet Bakanlığı’nın önüne gelmemin nedeni bu. Kızımız için, evlatlarımız için adalet istiyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede, günlerdir bekliyorum acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar" dedi.Kılıçdaroğlu, istismara uğrayan H.K.G.'ye "Buraya bu evladımızın sesi olmak için geldim, adalet istiyor bu kız, bizim evladımız. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor" diye seslendi.Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı