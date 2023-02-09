Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu AFAD’ın raporunu göstererek seslendi: Şimdi ben nasıl susayım? /09 Şubat 2023 22:29

Kılıçdaroğlu AFAD’ın raporunu göstererek seslendi: Şimdi ben nasıl susayım?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda AFAD'ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporu göstererek "Sevgili halkım, AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD'ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar ama dinleyen kim! Şimdi ben nasıl susayım?" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD’ın Düzce Gölyaka depremi sonrası hazırladığı raporunu gösterdi.

Videoyu “Kötülüğe susarsam, ona ortak olurum” notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “İyi akşamlar. Milletimiz derin bir acı yaşıyor. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Halkımızın dirayeti, birliği, yardımlaşmasıyla olağanüstü bir seferberlik içindeyiz. Bu ülkenin insanı onurludur, ona hak ettiği yaşamı kurmak da bizim boynumuzun borcudur.

* İşte bu yüzden halkımızın neyle karşı karşıya olduğunu, bu saray siyasetinin bizi nereye getirdiğini ve sözde siyaset üstü dayatmasını neden asla kabul edemeyeceğimi size bu sefer resmi bir rapor üzerinden anlatacağım.

“HALKIMIN KAVGASIYIM”
* İnanın, siyaset üstüdür demek, en kolayıdır ama ben öyle bir yerdeyim ki, artık kolayı yapamam, bu kırık cam parçaları üzerinde çıplak ayaklarımla yürümek zorundayım. Çünkü ben halkımın kavgasıyım.

* Bu raporun giriş bölümündeki bir cümleyi okuyorum: ‘Afet risklerinin çok yüksek olduğu ülkemizde meydana gelebilecek benzer olaylarda afet yönetimine katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır’.

* Ne diyor? 23 Kasım 2022’de yani sadece 2.5 ay önce Düzce’nin Gölyaka 5.9’luk bir deprem oldu. 96 vatandaşımızı yaralanmıştı. Deprem sonrası AFAD tarafından bir analiz raporu hazırlandı. O raporda AFAD ne diyor? Özetliyorum: ‘Koordinasyon sağlayamadık’ diyor. ‘Toplanma alanı yanlış seçildi’ diyor. ‘Yardımlar geç geldi’ diyor. ‘Çadır takibini yapamadık’ diyor.

* Sevgili halkım, AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD’ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar ama dinleyen kim! Şimdi ben nasıl susayım?”


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