Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu zehir zemberek: "Darbeci Saray'dır, 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir" /14 Aralık 2022 18:51

Kılıçdaroğlu zehir zemberek: "Darbeci Saray'dır, 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir"

Mahkemenin Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak ve hapis cezası vermesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk tepkiler geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA
Karar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama geldi. Almanya’dan dönüş yolunda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Hukukun nasıl katledildiğini bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, adaletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Ama şundan hiç kimsenin endişe duymaması lazım; biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanların da bunu asla yanına bırakmayacağız.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’yla 12 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği de öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin’i de arayarak Berlin’e olan seyahatini iptal etmesini söylediği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YENİ AÇIKLAMA
Bu açıklamadan kısa süre sonra yeni bir video yayımlayan CHP lideri, “Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır!

Öyle de muamele göreceklerdir. 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir. Unuttuğunuz bir şey var hiçbir CHP’li geri adım atmaz” dedi.

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