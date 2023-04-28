Kılıçdaroğlu, 'Atatürk Havalimanı'nı ne yapacaklarını açıkladı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.







Saat 22.30'u işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" ifadelerini kullandı.





VİDEOYU YAYINLADI

Kılıçdaroğlu beklenen videoyu yayınladı.





Kılıçdaroğlu söz konusu videoyu "Atatürk Havalimanı" notuyla paylaştı.





Kılıçdaroğlu şunları söyledi:





"İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu Atatürk Havalimanı. Daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk Havacılık tarihinde büyük bir öneme sahip. Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan Tayyare Mektebi'ne dayanır. Türk havacılığının öncüleri, Vecihi Hürküşler ve niceleri bu mektepte yetişmiştir. Şimdi o okulu yok ettiler. Türk havacılığının en temel unsuru olan Hava Kuvvetleri'nin doğduğu yerdir Yeşilköy. Densizler böyle bir yerin pistlerini kırdı, diğer pistleri de kendi özel pistleri olarak kullanıyorlar.





Şimdi bu üzücü tabloyu temelden çözecek müjdeye gelelim. Düşündüm, Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? O geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Biz de onun vizyonu doğrultusunda bunu yapacağız. İktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz.





Peki bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, google bu isimleri yazın. Uzay meraklıları bilir Özmen ailesinin yönetimindeki şirketi NASA'nın en önemli projelerinde kritik hizmetler geliştirmiş bir şirkettir. Amerikalılar bizim beyinlerimizden böyle yararlanıyorlar. Kendileri ile konuştum.





Bir hayalim daha var şirket, uzayda habitatlar kuruyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yapılıyor. Hayalim Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmasıdır.





Büyük şeyler yapacağız. Bu şampiyonlar ligi Türkiye için çalışacak. Bu hamle ile yurt dışına giden beyinleri ülkemizde tutacağız. İlginç bir bilgi verebilirim: bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal bunları parti propagandasına çevirmeyecek."