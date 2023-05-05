Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu Erdoğan'a rest çekti: Çay en az 15 TL olacak /05 Mayıs 2023 15:31

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a rest çekti: Çay en az 15 TL olacak

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ diyerek duyurduğu çay zammını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak” dedi.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de ‘müjde’ olarak duyurduğu çay zammını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL’yi buluyor.

Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz.

Bay Kemal sözü veriyorum!

15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim.”


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