'Kılıçdaroğlu'na 02.00’ye kadar veri ulaşamadığı için halka seslenemedi'

'BANT GENİŞLİĞİ DARALTILDI'





'FATURASI ÖYLE AĞIR OLDU Kİ'





Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sırasında CHP'de yaşanan 'ıslak imzalı tutanakların geç açıklanması' tartışmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Süreç, resmi olmayan kesin sonuçları açıklandığında CHP’de istifaya yol açmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partide 2018'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını şu mesajla ilan etmişti:"13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, CHP Genel Merkezi'nde internet sisteminin gece boyu dört kez kesintiye uğradığını söyledi. Bu bilgiyi bizzat seçimi orada izleyen gazeteci Özlem Gürses'ten aldığını dile getiren Yılmaz, devamında güvenilir bir kaynaktan aldığı başka bilgiyi aktardı:"Genel merkezde yanlışlıkla geçmiş verileri gösteren 'test ekranı açık unutuldu'. Islak imzalı tutanak bilgileri yenilenmeden test ekranından paylaşıldı.Bu durum fark edilince veri paylaşımına bir süre ara verildi. Bölgelerden ikinci kez verilerin gönderilmesi istendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ekran açıklamasını test ekranı verilerine göre yaptı.14 Mayıs CHP Genel Merkezi’nin 7’inci katında seçimin dijital verilerini analiz eden bilişim uzmanı Füsun Nebil Sarp’ın 'objektifliğine' güveniyorum. Yukarıdaki iddianın teknik açıdan mümkün olmadığını söylüyor.Sarp’ın izlenimi şöyle:'14 Mayıs günü Saat 16.00 sularında CHP sistemine IP üzerinden sunucularına bant daraltma yapıldığı saptandı. Muhtemelen bu ilk testti. Veri akışında meydana gelen sonraki kesintiler, CHP server’larında bant genişliğinin daraltılması nedeniyle gerçekleşti.'AKP’nin sandık görevlilerinin elinde matbu 'itiraz dilekçeleri' olduğunu söyleyen Sarp, 'Muhalefetten 7 parti ile röportaj yaptım. Hepsi CHP’nin sistemi üzerinden bilgi paylaştı.' diyor.Sarp, seçim gecesi Adıgüzel’e 'Neden ıslak imzalı tutanaklar hemen açıklanmıyor?' diye sorduğunda 'Yavaş da olsa doğru bilgi vermeliyiz' yanıtı aldığını aktarıyor.Bu görüşün faturası öyle ağır oldu ki Kılıçdaroğlu gece 02.00’ye kadar eline veri ulaşamadığı için halka seslenemedi!Siyaset arenasında 'seçim hareketliliği' 15 gün daha sürecek. İkinci turda rakibinden bir puan bile yüksek oy alan Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmış olacak. (...)"