Kılıçdaroğlu hakkında flaş iddia: 'Herhangi bir pozisyona aday olmayacağım'

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.







Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinden yayımladığı "Kılıçdaroğlu: 'Bir daha aday olmayacağım'" başlıklı yazısında, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile yapılan yapılan önemli bir konuşmayı yazdı.





"ÇOK GÜVENDİĞİ BİRKAÇ İSİMLE ODASINA ÇEKİLİYOR..."

Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden birkaç isimle adaylık üzerine yaptığı konuşmayı yazısında şu şekilde aktardı:





"Seçim gecesi ya da ertesi günü. 15 gün önce parlamento kaybedilmiş. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı. CHP’de ağızları bıçak açmıyor. Keyifler kaçık. Ekrem İmamoğlu İstanbul’a dönmüş, parti yönetiminden isimler yorgun ve keyifsiz koltuklara yığılmış. Parti içinde herkes yeni duruma göre pozisyon almaya çalışıyor. Genel merkezde zaten siyasi geleceğini Ekrem İmamoğlu’na bağlamış bir grup var. Oldukça bildik tanıdık isimler, hatta parti adına konuşan kişiler, gelecek planlarını şekillendiriyorlar.





Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup da hala mevcut. Onlar da ikballerinin devamını Kılıçdaroğlu’na bağlamışlar, kaçınılmaz değişimden korkuyorlar. Bir hesaplaşma kaçınılmaz görünüyor. Herkes yarın ne olacağını düşünüyor. Ama kimse konuşmuyor.





Kemal Bey, çok güvendiği birkaç isimle odasına çekiliyor ve durum değerlendirmesi yapmak istiyor.





Odada bu isimlerden biri Kemal Bey’e çok net bir soru soruyor.





'Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.'





Kemal Kılıçdaroğlu çok net, çok açık bir yanıt veriyor.





'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok.'





"GENEL BAŞKANLIĞI YEREL SEÇİMLERE KADAR BIRAKMAYACAK"

Herkes rahatlıyor. Ancak genel başkanlığı bırakmayacağını da hissettiriyor. En azından yerel seçimlere kadar.





Odadakilerden biri, 'Hem bu fikrinizi hem de Genel Başkanlığı yerel seçimlere kadar sürdüreceğinizi ve yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı da bırakacağınızı açıklasanız çok rahatlarız’ diyor. Kemal Bey bakıyor, itiraz etmiyor. Net bir şey de söylemiyor. Zaten genel tavrı bu.





"İMAMOĞLU DA İDDİA EDİLDİĞİ KADAR HEVESLİ DEĞİL"

Altaylı, genel başkanlık koltuğu için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de, şu ifadeleri kullandı:





"Bu arada bu aşamada Ekrem İmamoğlu Genel Başkanlığa bazılarının iddia ettiği kadar hevesli değil. İstanbul’u AK Parti’ye bırakmak da istemiyor. Siyasi yasak meselesi de zaten üzerinde bir yük. Aceleci davranmaktan yana değil. Ancak durumdan hoşnutsuzluğu bilinsin istiyor. Bunu da sosyal medya aracılığı ile duyuruyor."



