Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu ilk bağışçısı oldu /20 Nisan 2022 19:51

Kılıçdaroğlu ilk bağışçısı oldu

Ramazan Bayramı öncesinde CHP Gençlik Kolları yönetimi tarafından başlatılan ve memleketine gitmek için maddi imkanı olmayan vatadanşları kapsayan askıda otobüs bileti uygulamasının ilk bağışçısnın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu aktarıldı.

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CHP Gençlik Kolları yönetimi tarafından başlatıldığı belirtilen ve Ramazan Bayramı öncesinde memleketine gitmek için maddi imkanı olmayan vatadanşları kapsayan askıda otobüs bileti uygulamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bağışta bulunduğu ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP Gençlik Kolları, otobüs bilet fiyatlarındaki artışın ardından bayram öncesinde "Askıda Otobüs Bileti" kampanyası başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyanın ilk bağışçısı oldu. Sosyal medya hesabından dayanışma kampanyasına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Gençlik Kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda ayrıca dayanışma kampanyasının askidagencbilet.com internet sitesi adresini de ekledi. Sitede ihtiyaç sahibi öğrenciler, bayramda evlerine gidebilmek için askıdan bilet alabilecekken, destek olmak isteyen yurttaşlar ise askıya bilet bırakabilecek.

CHP Gençlik Kolları ve Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) "Uzakları yakınlaştıran, mesafeleri kısaltan bir hareket..." ifadeleri ile duyurduğu dayanışma kampanyasında, yurttaşlar 200 TL ve üzeri bağışta bulunabilecek.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

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