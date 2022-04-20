Samanyolu Haber /Spor / Rus ve Belaruslu sporculara bir yaptırım kararı daha... /20 Nisan 2022 20:31

Rus ve Belaruslu sporculara bir yaptırım kararı daha...

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Rus ve Rusya destekçisi ülke konumundaki Belaruslu sporculara yeni yaptırımlar uygunalnamya devam ediyor. Yaptırımların yeni adresi ise Wimbledon Tenis Turnuvası oldu.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında Rus sporcular da bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili alınan yaptırım kararının bu defaki adresinin ise İngiltere'deki Wimbledon Tenis Turnuvası olduğu aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rus ve Belaruslu sporcular, uluslararası turnuvalardan men edilmeye devam ediyor. Wimbledon Tenis Turnuvası yönetimi, Rus ve Belaruslu sporculara yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli düzenlediği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022 Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyecek.

Mevcut koşulların, turnuvanın düzenleneceği tarihe kadar önemli ölçüde değişmesi halinde karar yeniden değerlendirilecek.

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 4. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçi böylece turnuvada mücadele edemeyecek.
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