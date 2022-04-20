Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan stoklarını satışa çıkardı /20 Nisan 2022 20:36

Hindistan stoklarını satışa çıkardı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya saldırması sonrasında gıda arzında yaşanan azalma zincirmelem olarak dünya genelini etkilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda da yeni çözümler üretilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında tırmanışa geçen gıda fiyatlarını dengelemek ve gıda krizine neden olunmaması için yeni girişimler yapıldığı belirtiliyor.

Bu çerçevede Hindistan yönetiminin ülke gıda stoklarının bir kısmını satışa çıkarma kararı aldığı ve Dünya Bankası Başkanı David Malpas'ın da bu kararı desteklediği belirtildi.

HİNDİSTAN YÖNETİMİ GIDA STOKLARINI SATIŞA ÇIKARTIYOR

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Hindistan'ın stok gıdalarının bir kısmını satma hamlesini olumlu karşılayarak, gelişmiş ülkelerin de benzer adımları atmasının gıda arzını artırma konusunda fayda sağlayacağını belirtti.

Dünya Bankası başkanı, mevcut gıda güvenliği krizinin aylarca sürmesini, hatta muhtemelen bir sonraki sene de devam etmesini beklediğini belirtti.

GIDA KRİZİ RİSKİ

Rusya'nın 24 Şubat'ta komşusu Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından tahıl, ayçiçeği yağı, süt ürünleri, et gibi birçok gıda ürününün arzı azalıp, fiyatı artmış ve gıda ithalatına bağımlı bazı ülkelerde gıda krizi çıkma riski artmıştı.

Dünya gıda fiyatları endeksi Mart ayında Ukrayna'daki savaşın tahıl ve yağ fiyatlarını yukarı çekmesiyle 159.3 ile rekor seviyeye yükselmişti.
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