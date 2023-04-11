Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte Çanakkale'de

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çanakkale Millet Buluşması'nda halka seslendi.







Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Çanakkale'de Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıktı.





YAVAŞ: ESKİ DÖNEMİN 4.5 MİLYAR BORCUNU ÖDEDİK

Gazete Duvar'ın haberine göre Mansur Yavaş, "Bunlar idare edemez dediler, eski dönemin 4.5 milyar borcunu ödedik. Ankara halkına hizmeti engellemeye çalışıyorlar" dedi. Yavaş, "Her seçim bıktık artık, kendileri gibi düşünmeyen herkes terörist" diyerek iktidara tepki gösterdi.







İMAMOĞLU: ÇANAKKALE RUHUNU KAYBETMEMELİYİZ

Yavaş'ın ardından kürsüye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. "Çanakkale ruhunu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz" diyen İmamoğlu, "Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır" diye konuştu.





İmamoğlu, şu sözleri kullandı:





"Yağmur yağıyor. Yağmurda da ıslanacağız, pırıl pırıl güneşte de hep beraber güzel günlere adım atacağımız günler yaklaşıyor. Çanakkale ruhu milletçe hepimizi sarar sarmalar. Bize millet olduğumuzu hatırlatan yerdir Çanakkale. Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır.





KILIÇDAROĞLU: SİZİN HAYALLERİNİZ BAY KEMAL'İN HEDEFİ OLACAK

Son olarak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "iktidar" sloganlarıyla İmamoğlu'nun ardından kürsüye geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Sana söz Çanakkale bu ülkeye barışı getireceğim. Huzuru getireceğim. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz, gerçekten de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, gerçekten de bu ülkeye işi aşı getireceğiz. Gerçekten de hiçbir anne çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını düşünmeyecek.





Emekliler... Hiç merak etmeyin. 2015'ten bu yana emeklilere asgari ücret kadar ramazan ve kurban bayramında birer maaş ikramiye verilsin dedik. Yapmadılar. Eksik yaptılar. Göreceksiniz önümüzdeki kurban bayramında emeklilerin aylığı 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak. Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelire izin vermeyeceğiz. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak.





Gençler en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Ama size sözüm söz devlette liyakati sağlayacağız. Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS'den ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Çalışmanız için her türlü çabayı göstereceğiz. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün köylerdeki okulları açacağız.





Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orada yatan binlerce şehidimiz. Çanakkale ayrıca Mustafa Kemal'in liderliğini pekiştirdiği bir savaştır."